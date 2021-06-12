У нас можно заказать услуги дезинсекции, дезинфекции и дератизации. В доме появились грызуны? Специалисты службы СЭС, использующие в своей работе эффективные препараты (которые мы подбираем индивидуально), избавят вас от крыс и мышей, независимо от этапа их развития. Распыляемые в помещении вещества оказывают воздействие на грызунов в период до полугода, не причиняя вреда людям и их домашним животным. Мы уничтожим всех досаждающих вам насекомых (как летающих, так и ползающих), полностью избавим от грызунов и тщательно обработаем помещение после их гибели. Также мы предлагаем санитарную обработку объекта после болезни и смерти человека. Специалисты службы СЭС эффективно уничтожают все неприятные запахи вместе с источниками их распространения.
Эффективность нашей работы гарантирована. Выезжая на место, мы тут же составляем договор и гарантируем точное выполнение всех его пунктов. Обработаем помещение от грызунов и насекомых всех типов, сделаем все качественно, оперативно и эффективно. Для нас важен не только результат работы, но и сохранение безопасной и здоровой среды проживания для человека. Обращайтесь, если возникла необходимость оперативно восстановить уровень чистоты помещения до полного соответствия санитарным нормам. Как только работа будет завершена, специалист службы проконсультирует по поводу профилактических мер для поддержания помещения на достигнутом уровне чистоты.
Обращайтесь к нам для решения проблемы появления в вашем доме грызунов, и насекомых, а также если не можете совладать с плесенью и грибком. Мы гарантированно устраним любую из этих проблем, сделаем это качественно и оперативно. В своей работе наши специалисты используют только проверенные и современные препараты, беспощадные к вредителям и совершенно безопасные для людей и их питомцев. Предоставляемые услуги полностью соответствуют установленным нормам СанПин и Роспотребнадзора.
Не стоит заниматься борьбой с вредителями самостоятельно, так как неумелые действия хозяев часто приводят к ухудшению ситуации. Кроме, неправильное использование препаратов становится причиной выработки у грызунов стойкого к ним иммунитета. Как только обнаружите первые признаки появления насекомых, грызунов, патогенной микрофлоры в вашем жилище, на складе или в офисе, тут же вызывайте специалистов службы СЭС.
Что мы предлагаем своим клиентам?
Для начала, наши специалисты осуществят все необходимые очистительные мероприятия, направленные на избавление вас от грызунов, насекомых, бактерий, вирусов. После этого сотрудники службы полностью осмотрят помещение и, при необходимости, проведут лабораторные исследования взятых на объекте образцов. После проведения всех необходимых мероприятий, вы получите заключение специалистов, подтверждающее эффективность проведенной работы. Также мы предоставим профессиональную оценку актуального состояния объекта любого типа и площади.
Мы гарантируем решение любой проблемы на высоком профессиональном уровне. После вызова специалистов нашей службы вы избавитесь от мышей, крыс, насекомых и других вредителей, ухудшающих качество вашей жизни и создающих неблагоприятные санитарные условия.
Сотрудничать с нами — значит, пользоваться многими привилегиями и получать услуги наивысшего качества.
Дезинфекционные и дезинсекционные работы проводятся с применением методов холодного и горячего тумана, а также других передовых способов санитарной обработки. Высокое качество услуг гарантировано. Наши постоянные клиенты могут пользуются скидками, размер которых устанавливается в индивидуальном порядке. Мы ценим собственную репутацию, заработанную в течение многих лет деятельности в данной сфере, и следим за тем, чтобы каждый клиент остался доволен качеством услуг на 100%.
Для проведения дезинфекционных и дезинсекционных мероприятий используем исключительно сертифицированные и не токсичные препараты, безвредные для окружающей среды. В каждом конкретном случае препараты подбираются индивидуально, с учетом объекта выезда, уровня заражения и других параметров. Наши препараты подходят для использования в школах и детских садах, а также в медицинских учреждениях. Прежде чем приступить к работе, мы исследуем и оцениваем объект, затем предоставляем клиенту бесплатную консультацию.
Вы можете быть абсолютно уверены в том, что к вам приедут настоящие профессионалы, которые обеспечат оперативный результат работы. Эффект от проведенных процедур будет не только мгновенным, но и продолжительным по времени. Обращайтесь к нам, если возникла необходимость в санитарной обработке объектов любого типа — мы работаем в квартирах, офисных зданиях, складах, детсадах, школах, торговых центрах, общественных заведениях, транспортных предприятиях и так далее. Средняя продолжительность работы специалистов службы на объекте — от 40 до 90 минут (в зависимости от типа помещения). Точную стоимость услуги вы узнаете, как только мы осмотрим объект и оценим масштаб проблемы.
*Льготные цены для различных категорий граждан действуют при обработке помещений больше 20м2, в размере 10% от стоимости обработки. На остальные виды работ скидки не предоставляются.