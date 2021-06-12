Обращайтесь к нам для решения проблемы появления в вашем доме грызунов, и насекомых, а также если не можете совладать с плесенью и грибком. Мы гарантированно устраним любую из этих проблем, сделаем это качественно и оперативно. В своей работе наши специалисты используют только проверенные и современные препараты, беспощадные к вредителям и совершенно безопасные для людей и их питомцев. Предоставляемые услуги полностью соответствуют установленным нормам СанПин и Роспотребнадзора.



Не стоит заниматься борьбой с вредителями самостоятельно, так как неумелые действия хозяев часто приводят к ухудшению ситуации. Кроме, неправильное использование препаратов становится причиной выработки у грызунов стойкого к ним иммунитета. Как только обнаружите первые признаки появления насекомых, грызунов, патогенной микрофлоры в вашем жилище, на складе или в офисе, тут же вызывайте специалистов службы СЭС.

Что мы предлагаем своим клиентам?

Для начала, наши специалисты осуществят все необходимые очистительные мероприятия, направленные на избавление вас от грызунов, насекомых, бактерий, вирусов. После этого сотрудники службы полностью осмотрят помещение и, при необходимости, проведут лабораторные исследования взятых на объекте образцов. После проведения всех необходимых мероприятий, вы получите заключение специалистов, подтверждающее эффективность проведенной работы. Также мы предоставим профессиональную оценку актуального состояния объекта любого типа и площади.

Мы гарантируем решение любой проблемы на высоком профессиональном уровне. После вызова специалистов нашей службы вы избавитесь от мышей, крыс, насекомых и других вредителей, ухудшающих качество вашей жизни и создающих неблагоприятные санитарные условия.

Сотрудничать с нами — значит, пользоваться многими привилегиями и получать услуги наивысшего качества.