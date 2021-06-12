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Городская служба СЭС

Дезинсекция, дезинфекция и дератизация помещений - услуги, предоставляемые Городской службой СЭС. Обращайтесь, если вам докучают грызуны или насекомые - мы справимся с ними за короткий период, а также избавим вас от опасных микроорганизмов и вирусов. В своей работе сотрудники службы используют исключительно сертифицированные препараты высокой эффективности, которые гарантируют мгновенный результат. Достаточно всего одного визита сотрудников службы, чтобы навсегда избавить вас от навязчивой и неприятной проблемы, справиться с которой собственными силами очень сложно. По окончанию работы предоставляем гарантию ее эффективности.
Наша задача - уничтожить всех вредителей, соседство с которыми угрожает человеческому здоровью и безопасности. Предоставляем услуги физическим и юридическим лицам, предварительные консультации - бесплатно. Чтобы воспользоваться предложением, заполните заявку на сайте, либо позвоните нам.
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Преимущества сотрудничества с нашей службой СЭС

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    Безопасность

    для обработки помещений мы используем профессиональное оборудование и безопасные препараты, не способные причинить вред людям и их домашним любимцам.
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    Комплексная защита

    наша служба обеспечит защиту от любых вредителей. В зависимости от степени сложности задачи, будет выбран сценарий действий. Основной этап работы - обеззараживание помещения с применением химических веществ (холодного и горячего тумана). Также мы обеспечим барьерную защиту объекту, с которым работаем.
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    Выезд в удобное для вас время

    клиенты могут обращаться в нашу службу в любой день недели, позвонив оператору или оставив заявку на сайте. Мы приедем по указанному адресу тогда, когда будет удобно именно вам. Если после работы специалистов фирмы грызуны или насекомые появятся у вас повторно, последующая обработка помещения будет бесплатной, по предоставленной гарантии.
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    Оперативность

    время, которое потребуется нам для полной обработки помещения и истребления всех вредителей - не более часа. Результат будет незамедлительным и продолжительным во времени, так как используемые нами препараты действуют до 20 дней. Борьба с вредителями будет комплексной, с применением горячего и холодного тумана.
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    Профессионализм

    в течение многих лет мы охраняем горожан от разного рода вредителей, используя в своей работе профессиональное оборудование. Наши специалисты обладают не только необходимыми знаниями, но и бесценным опытом - качествами, благодаря которым мы остаемся лучшими в своем деле. Мы не просто избавляем вас от крыс, мышей, насекомых и вредных микроорганизмов, но и выявляем причину их появления, чтобы более эффективно с ними бороться.
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    Программа лояльности

    постоянные клиенты могут рассчитывать на скидки и бонусы, в знак благодарности за оказанное доверие. Наша компания хорошо известна на рынке услуг по борьбе с вредителями, за долгие годы работы клиентами службы стали десятки тысяч человек. Многодетным семьям и пенсионерам, обратившимся к нам за помощью, предлагаем льготные цены*.

Услуги службы СЭС

Мы предоставляем весь спектр очистительных мероприятий для поддержания в помещениях всех типов чистоты надлежащего уровня, в полном соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. Нашими сотрудниками также осуществляются профилактические меры, направленные на недопущение рецидива заражения жилого или производственного помещения.
В службе СЭС можно заказать следующие услуги:

У нас можно заказать услуги дезинсекции, дезинфекции и дератизации. В доме появились грызуны? Специалисты службы СЭС, использующие в своей работе эффективные препараты (которые мы подбираем индивидуально), избавят вас от крыс и мышей, независимо от этапа их развития. Распыляемые в помещении вещества оказывают воздействие на грызунов в период до полугода, не причиняя вреда людям и их домашним животным. Мы уничтожим всех досаждающих вам насекомых (как летающих, так и ползающих), полностью избавим от грызунов и тщательно обработаем помещение после их гибели. Также мы предлагаем санитарную обработку объекта после болезни и смерти человека. Специалисты службы СЭС эффективно уничтожают все неприятные запахи вместе с источниками их распространения.

Эффективность нашей работы гарантирована. Выезжая на место, мы тут же составляем договор и гарантируем точное выполнение всех его пунктов. Обработаем помещение от грызунов и насекомых всех типов, сделаем все качественно, оперативно и эффективно. Для нас важен не только результат работы, но и сохранение безопасной и здоровой среды проживания для человека. Обращайтесь, если возникла необходимость оперативно восстановить уровень чистоты помещения до полного соответствия санитарным нормам. Как только работа будет завершена, специалист службы проконсультирует по поводу профилактических мер для поддержания помещения на достигнутом уровне чистоты.

Почему выбирают нашу службу СЭС

Обращайтесь к нам для решения проблемы появления в вашем доме грызунов, и насекомых, а также если не можете совладать с плесенью и грибком. Мы гарантированно устраним любую из этих проблем, сделаем это качественно и оперативно. В своей работе наши специалисты используют только проверенные и современные препараты, беспощадные к вредителям и совершенно безопасные для людей и их питомцев. Предоставляемые услуги полностью соответствуют установленным нормам СанПин и Роспотребнадзора.

Не стоит заниматься борьбой с вредителями самостоятельно, так как неумелые действия хозяев часто приводят к ухудшению ситуации. Кроме, неправильное использование препаратов становится причиной выработки у грызунов стойкого к ним иммунитета. Как только обнаружите первые признаки появления насекомых, грызунов, патогенной микрофлоры в вашем жилище, на складе или в офисе, тут же вызывайте специалистов службы СЭС.

Что мы предлагаем своим клиентам?
Для начала, наши специалисты осуществят все необходимые очистительные мероприятия, направленные на избавление вас от грызунов, насекомых, бактерий, вирусов. После этого сотрудники службы полностью осмотрят помещение и, при необходимости, проведут лабораторные исследования взятых на объекте образцов. После проведения всех необходимых мероприятий, вы получите заключение специалистов, подтверждающее эффективность проведенной работы. Также мы предоставим профессиональную оценку актуального состояния объекта любого типа и площади.

Мы гарантируем решение любой проблемы на высоком профессиональном уровне. После вызова специалистов нашей службы вы избавитесь от мышей, крыс, насекомых и других вредителей, ухудшающих качество вашей жизни и создающих неблагоприятные санитарные условия.

Сотрудничать с нами — значит, пользоваться многими привилегиями и получать услуги наивысшего качества.

Мы предлагаем своим клиентам:

  • Оперативный выезд на объект любого назначения, проведение очистительных и обеззараживающих работ. Стоимость наших услуг, указанная в прейскуранте, никогда не завышается
  • Для достижения нужного результата, в своей работе мы используем комплексный подход, поэтому для полного избавления от вредителей достаточно одной обработки помещения.
  • Сотрудники службы СЭС выезжают на место со всеми документами, необходимыми для проверяющих служб - весь пакет будет выдан клиенту по факту. Если вам необходима конкретная комплектация документов, мы ее предоставим.
  • В своей работе используем только высококачественные и безопасные препараты, придерживаемся техники безопасности, соблюдаем правила, установленные для дезинфекционных мероприятий. Все специалисты компании работают в защитных костюмах.
  • Мы тщательно следим за неразглашением персональных данных наших заказчиков и гарантируем им полную конфиденциальность. Клиенты могут быть уверены в том, что их имена, а также названия организаций, никогда не будут озвучены третьим лицам.
  • Выезжаем на место в удобное для вас время, работаем таким образом, чтобы оказать минимальное влияние на привычный жизненный уклад и не причинить неудобств клиенту.
  • Штат нашей службы состоит из профессионалов своего дела, с профильным образованием и солидным опытом работы в сфере обеспечения экологической безопасности. Любые проблемы, с которыми вы к нам обратились, устраняются быстро и эффективно.
  • Поставленная задача выполняется оперативно и качественно, в соответствии с указанными в договоре сроками. Мы в точности придерживаемся установленных соглашений, никогда не опаздываем и не подводим своих клиентов. Предлагаем услугу срочного выезда в день подачи заявки.

Дезинфекционные и дезинсекционные работы проводятся с применением методов холодного и горячего тумана, а также других передовых способов санитарной обработки. Высокое качество услуг гарантировано. Наши постоянные клиенты могут пользуются скидками, размер которых устанавливается в индивидуальном порядке. Мы ценим собственную репутацию, заработанную в течение многих лет деятельности в данной сфере, и следим за тем, чтобы каждый клиент остался доволен качеством услуг на 100%.

Для проведения дезинфекционных и дезинсекционных мероприятий используем исключительно сертифицированные и не токсичные препараты, безвредные для окружающей среды. В каждом конкретном случае препараты подбираются индивидуально, с учетом объекта выезда, уровня заражения и других параметров. Наши препараты подходят для использования в школах и детских садах, а также в медицинских учреждениях. Прежде чем приступить к работе, мы исследуем и оцениваем объект, затем предоставляем клиенту бесплатную консультацию.

Вы можете быть абсолютно уверены в том, что к вам приедут настоящие профессионалы, которые обеспечат оперативный результат работы. Эффект от проведенных процедур будет не только мгновенным, но и продолжительным по времени. Обращайтесь к нам, если возникла необходимость в санитарной обработке объектов любого типа — мы работаем в квартирах, офисных зданиях, складах, детсадах, школах, торговых центрах, общественных заведениях, транспортных предприятиях и так далее. Средняя продолжительность работы специалистов службы на объекте — от 40 до 90 минут (в зависимости от типа помещения). Точную стоимость услуги вы узнаете, как только мы осмотрим объект и оценим масштаб проблемы.

 

*Льготные цены для различных категорий граждан действуют при обработке помещений больше 20м2, в размере 10% от стоимости обработки. На остальные виды работ скидки не предоставляются.

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